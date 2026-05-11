TELA Bio Aktie

TELA Bio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PUP9 / ISIN: US8723811084

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: TELA Bio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TELA Bio wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,184 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 18,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,656 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,830 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 80,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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