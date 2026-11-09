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WKN DE: A2PUP9 / ISIN: US8723811084

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: TELA Bio zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TELA Bio wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,161 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei TELA Bio für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,689 USD im Vergleich zu -0,830 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 79,5 Millionen USD, gegenüber 80,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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