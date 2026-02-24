Ausblick: Teladoc gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Teladoc wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

21 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,179 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teladoc in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 635,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 640,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,179 USD im Vergleich zu -5,870 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,57 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at