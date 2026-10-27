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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Teladoc legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Teladoc präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Verlust von -0,217 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Teladoc soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 588,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 626,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,870 USD, gegenüber -1,140 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 2,41 Milliarden USD im Vergleich zu 2,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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