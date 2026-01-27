Tele2 AB Aktie

Tele2 AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WY0D / ISIN: SE0005190220

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Tele2 (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tele2 (A) wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 SEK erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,87 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,78 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,90 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,54 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 29,70 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 29,58 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

