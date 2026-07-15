Ausblick: Tele2 (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tele2 (A) präsentiert in der am 16.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,84 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,73 SEK je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent auf 7,39 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,26 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,87 SEK, gegenüber 6,61 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 30,38 Milliarden SEK im Vergleich zu 29,89 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at