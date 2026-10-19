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WKN DE: A1WY0D / ISIN: SE0005190220

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19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Tele2 (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tele2 (A) wird sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,05 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tele2 (A) 1,86 SEK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,56 Milliarden SEK gegenüber 7,44 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,94 SEK je Aktie, gegenüber 6,61 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 30,40 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 29,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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