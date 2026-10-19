Tele2 AB Aktie
WKN DE: A1WYU5 / ISIN: SE0005190238
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tele2 (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tele2 (B) wird am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 SEK gegenüber 1,86 SEK im Vorjahresquartal.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,56 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,95 SEK im Vergleich zu 6,61 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 30,39 Milliarden SEK, gegenüber 29,89 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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