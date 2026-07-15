Tele2 AB Aktie
WKN DE: A1WYU5 / ISIN: SE0005190238
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Tele2 (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tele2 (B) präsentiert in der am 16.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,86 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tele2 (B) 1,73 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,39 Milliarden SEK gegenüber 7,26 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,96 SEK, während im vorherigen Jahr noch 6,61 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,38 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 29,89 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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