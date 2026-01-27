Ausblick: Tele2 (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tele2 (B) wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,98 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,43 Prozent erhöht. Damals waren 1,40 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,87 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 1,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tele2 (B) einen Umsatz von 7,78 Milliarden SEK eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,90 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,54 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 29,70 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,58 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at