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Telecom Italia Aktie

Telecom Italia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121866 / ISIN: US87927Y1029

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Telecom Italia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telecom Italia lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,104 USD aus. Im letzten Jahr hatte Telecom Italia einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,76 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,05 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,224 USD, gegenüber 1,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 16,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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