Telecom Italia Aktie

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WKN: 121866 / ISIN: US87927Y1029

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Telecom Italia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telecom Italia wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telecom Italia in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,88 Milliarden USD im Vergleich zu 3,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,265 USD je Aktie, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 16,73 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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