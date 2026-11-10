Telecom Italia Aktie

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WKN: 121866 / ISIN: US87927Y1029

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Telecom Italia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telecom Italia wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,115 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,09 Milliarden USD gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,50 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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