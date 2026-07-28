Ausblick: Telecom Italia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telecom Italia wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,05 Milliarden USD – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telecom Italia 3,76 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 16,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at