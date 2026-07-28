Telecom Italia Aktie
WKN: 120471 / ISIN: IT0003497176
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Telecom Italia (Risp) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Telecom Italia (Risp) wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,009 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Telecom Italia (Risp) ein EPS von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,52 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,32 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,019 EUR, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 14,39 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,73 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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