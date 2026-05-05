Ausblick: Telecom Italia (Risp) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Telecom Italia (Risp) wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Telecom Italia (Risp) ein EPS von -0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,32 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,28 Milliarden EUR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,023 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,020 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,29 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 13,73 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at