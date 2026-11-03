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Telecom Italia SPA Az nominativa Split Aktie

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WKN DE: A42F4B / ISIN: IT0005712671

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Telecom Italia SPA Az nominativa Split legt Quartalsergebnis vor

Telecom Italia SPA Az nominativa Split wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,100 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,61 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,179 EUR, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 14,39 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,73 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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