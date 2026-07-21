Ausblick: Teledyne Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teledyne Technologies wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,43 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,27 Prozent auf 1,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,16 USD im Vergleich zu 18,88 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,43 Milliarden USD, gegenüber 6,12 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at