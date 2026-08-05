Teleflex Aktie
WKN: 855853 / ISIN: US8793691069
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Teleflex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Teleflex präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Teleflex noch 2,77 USD je Aktie eingenommen.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 780,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Teleflex für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 559,6 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,67 USD, gegenüber -20,250 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 2,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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