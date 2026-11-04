Ausblick: Teleflex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Teleflex wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -9,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 565,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 38,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Teleflex einen Umsatz von 913,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -20,250 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net