Ausblick: Teleflex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teleflex öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD. Das entspräche einer Verringerung von 41,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,07 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 537,6 Millionen USD gegenüber 700,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,27 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,72 USD, während im vorherigen Jahr noch -20,250 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at