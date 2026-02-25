Ausblick: Teleflex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teleflex lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,950 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 919,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Teleflex einen Umsatz von 795,4 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,02 USD, gegenüber 1,48 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 3,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at