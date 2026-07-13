Ausblick: Telefon LMEricsson (A) legt Quartalsergebnis vor

Telefon LMEricsson (A) wird am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten schätzen, dass Telefon LMEricsson (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,37 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,96 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Telefon LMEricsson (A) einen Umsatz von 56,13 Milliarden SEK eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,68 SEK je Aktie, gegenüber 8,53 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 227,35 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 236,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at