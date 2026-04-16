Ausblick: Telefon LMEricsson (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telefon LMEricsson (A) wird sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,04 SEK je Aktie gegenüber 1,24 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,93 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 55,03 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,20 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 8,53 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 231,70 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at