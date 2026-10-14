Telefon AB L.M.Ericsson Aktie

Telefon AB L.M.Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857463 / ISIN: SE0000108649

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Telefon LMEricsson (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Telefon LMEricsson (A) wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,42 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Telefon LMEricsson (A) einen Gewinn von 3,34 SEK je Aktie eingefahren.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 55,29 Milliarden SEK gegenüber 56,24 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,69 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,49 SEK aus. Im Vorjahr waren 8,53 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 225,61 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 236,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telefon AB L.M.Ericsson (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Telefon AB L.M.Ericsson (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telefon AB L.M.Ericsson (A) 8,73 -0,11% Telefon AB L.M.Ericsson (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen