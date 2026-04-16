Telefon AB L.M.Ericsson Aktie
WKN: 765913 / ISIN: US2948216088
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16.04.2026 07:01:06
Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) wird am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,113 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,37 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,673 USD, gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 25,09 Milliarden USD im Vergleich zu 24,13 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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