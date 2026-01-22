Telefon AB L.M.Ericsson Aktie

Telefon AB L.M.Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 765913 / ISIN: US2948216088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) gibt am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,192 USD je Aktie gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) 6,76 Milliarden USD umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,855 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 25,10 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,45 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs) 8,10 0,00% Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen