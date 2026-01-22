Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) gibt am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,192 USD je Aktie gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) 6,76 Milliarden USD umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,855 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 25,10 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,45 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at