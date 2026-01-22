Telefon AB L.M.Ericsson Aktie
WKN: 765913 / ISIN: US2948216088
|
22.01.2026 07:01:06
Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) gibt am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,192 USD je Aktie gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) 6,76 Milliarden USD umsetzen können.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,855 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 25,10 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,45 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)
|
22.01.26
|Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.25
|Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.09.25
|Erste Schätzungen: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)
|8,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.