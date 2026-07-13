Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) stellt am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,121 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,61 Prozent auf 5,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,599 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,86 Milliarden USD, gegenüber 24,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at