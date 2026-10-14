Telefon AB L.M.Ericsson Aktie

Telefon AB L.M.Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 765913 / ISIN: US2948216088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) wird am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,145 USD. Das entspräche einer Verringerung von 58,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 5,59 Milliarden USD im Vergleich zu 5,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,558 USD im Vergleich zu 0,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 22,86 Milliarden USD, gegenüber 24,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs) 8,55 0,59% Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen