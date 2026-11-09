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WKN DE: A2QHVM / ISIN: US87936R2058

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Telefonica Brasil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Telefonica Brasil wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,257 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,84 Prozent auf 3,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica Brasil noch 2,74 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,944 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 12,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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