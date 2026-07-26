Ausblick: Telefonica Brasil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telefonica Brasil gibt am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,214 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 17,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,04 Milliarden USD gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,995 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 12,32 Milliarden USD, gegenüber 10,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at