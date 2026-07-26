Telefonica Brasil Aktie

Telefonica Brasil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVM / ISIN: US87936R2058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.07.2026 07:01:06

Ausblick: Telefonica Brasil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telefonica Brasil gibt am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,214 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 17,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,04 Milliarden USD gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,995 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 12,32 Milliarden USD, gegenüber 10,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telefonica Brasil SA (spons. ADRs)

mehr Nachrichten