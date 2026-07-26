Telefonica Brasil Aktie
WKN DE: A2QHVM / ISIN: US87936R2058
|
26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Telefonica Brasil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Telefonica Brasil gibt am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,214 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 17,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,04 Milliarden USD gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,995 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 12,32 Milliarden USD, gegenüber 10,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telefonica Brasil SA (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Telefonica Brasil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: Telefonica Brasil gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Telefonica Brasil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.02.26