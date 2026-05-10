Telefonica Brasil Aktie
WKN DE: A2QHVM / ISIN: US87936R2058
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Telefonica Brasil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Telefonica Brasil öffnet am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,191 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Telefonica Brasil noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,98 Milliarden USD – ein Plus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telefonica Brasil 2,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 12,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,67 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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