Ausblick: Telefonica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Telefonica.

Telefonica wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,122 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica 0,040 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,34 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,96 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,317 EUR, gegenüber -0,810 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 33,46 Milliarden EUR im Vergleich zu 35,12 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net