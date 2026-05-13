Ausblick: Telefonica informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Telefonica öffnet am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,113 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Telefonica einen Verlust von -0,240 EUR je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,14 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,22 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,368 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 34,28 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 35,12 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at