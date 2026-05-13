Ausblick: Telefonica informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Telefonica wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,132 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,55 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,432 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,910 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,12 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 39,64 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at