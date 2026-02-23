Telefonica Aktie

WKN: 874715 / ISIN: US8793822086

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Telefonica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telefonica wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,124 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,41 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,77 Milliarden USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,356 USD, gegenüber -0,060 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 41,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 44,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

