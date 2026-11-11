Telefonica Aktie
WKN: 874715 / ISIN: US8793822086
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Telefonica wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,139 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica 0,050 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,42 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,368 USD im Vergleich zu -0,910 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 37,99 Milliarden USD, gegenüber 39,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telefonica S.A. (spons. ADRs)
|
11.11.26
|Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Telefonica vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Telefonica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Telefonica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Telefonica informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Telefonica S.A. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Telefonica S.A. (spons. ADRs)
|3,38
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.