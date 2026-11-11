Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Telefonica wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,139 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica 0,050 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,42 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,368 USD im Vergleich zu -0,910 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 37,99 Milliarden USD, gegenüber 39,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net