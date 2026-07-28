Ausblick: Telefonica stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telefonica präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Telefonica für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,110 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,25 Prozent auf 8,24 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica noch 8,79 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,334 EUR, gegenüber -0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 33,39 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,12 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at