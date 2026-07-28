Telefonica Aktie
WKN: 874715 / ISIN: US8793822086
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Telefonica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telefonica lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,128 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,42 Milliarden USD gegenüber 9,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,48 Prozent.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,397 USD, gegenüber -0,910 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 38,53 Milliarden USD im Vergleich zu 39,64 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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