Ausblick: Telefonica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Telefonica lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,128 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,42 Milliarden USD gegenüber 9,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,48 Prozent.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,397 USD, gegenüber -0,910 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 38,53 Milliarden USD im Vergleich zu 39,64 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at