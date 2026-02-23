Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Telefonica.

Telefonica wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Telefonica für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,106 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Telefonica soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,15 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,305 EUR, gegenüber -0,060 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 35,82 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 41,32 Milliarden EUR generiert worden waren.

