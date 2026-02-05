Telenor ASA Aktie

Telenor ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 592281 / ISIN: US87944W1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Telenor ASA (ADRS) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telenor ASA (ADRS) stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,192 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,831 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 7,94 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telenor ASA (ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Telenor ASA (ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telenor ASA (ADRS) 14,80 8,82% Telenor ASA (ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen