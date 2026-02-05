Ausblick: Telenor ASA (ADRS) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telenor ASA (ADRS) stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,192 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,831 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 7,94 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at