Ausblick: Telenor ASA (ADRS) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Telenor ASA (ADRS) wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,231 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telenor ASA (ADRS) 0,220 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,93 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Telenor ASA (ADRS) einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 7,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,37 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at