Telenor ASA Aktie
WKN: 592281 / ISIN: US87944W1053
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Telenor ASA (ADRS) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Telenor ASA (ADRS) wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,208 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telenor ASA (ADRS) 0,140 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,94 Milliarden USD – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telenor ASA (ADRS) 1,78 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,973 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 7,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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