Ausblick: Telenor ASA (ADRS) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telenor ASA (ADRS) stellt am 16.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,218 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Telenor ASA (ADRS) 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,91 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telenor ASA (ADRS) 1,97 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 7,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at