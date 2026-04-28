Telenor ASA Aktie
WKN: 591260 / ISIN: NO0010063308
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Telenor ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Telenor ASA präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Telenor ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,60 NOK je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 18,39 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,71 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,25 NOK, gegenüber 5,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 75,73 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 76,55 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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