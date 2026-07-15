Ausblick: Telenor ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Telenor ASA präsentiert am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,10 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Telenor ASA ein EPS von 2,72 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,28 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 20,32 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,75 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,14 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 74,41 Milliarden NOK, gegenüber 76,55 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at