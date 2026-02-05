Ausblick: Telenor ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telenor ASA wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,99 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,27 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,95 Milliarden NOK – ein Minus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telenor ASA 20,50 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,22 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 13,32 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 79,05 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 79,93 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at