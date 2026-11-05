Telephone And Data Systems Aktie
WKN DE: A1JS1Q / ISIN: US8794338298
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Telephone And Data Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Telephone And Data Systems präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten schätzen, dass Telephone And Data Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Telephone And Data Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 309,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,70 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,660 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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