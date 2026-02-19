Ausblick: Telephone And Data Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Telephone And Data Systems äußert sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,082 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telephone And Data Systems -0,100 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 74,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 322,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,188 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,850 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,82 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,96 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at