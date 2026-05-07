Ausblick: Telephone And Data Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telephone And Data Systems wird am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,436 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Telephone And Data Systems 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 313,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 72,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telephone And Data Systems 1,15 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,355 USD, gegenüber -0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at